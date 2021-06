Daniela Katzenberger: Familien-Krieg! Jetzt geht es ums Geld

Dabei wollten der Katzenberger-Bruder und seine Verlobte doch eigentlich nur eine ruhige und friedliche Hochzeit im kleinen Kreise. Doch Iris denkt gar nicht daran, ihren Sohn kampflos der verhassten künftigen Schwiegertochter zu überlassen, an der sie kein gutes Haar lässt. "Seit Monaten werden wir alle öffentlich von deiner Freundin Silke durch den Dreck gezogen", beklagte sie sich gerade wieder via Instagram bei Tobias. "Und jeder mit normalem Menschenverstand erkennt, was sie vorhat."