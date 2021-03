Daniela Katzenberger: Familientragödie - Jetzt packt ihr Bruder aus

"Iris hat ihn versteckt und nur immer vor die Kamera gezerrt, wenn sie ihn gebraucht hat", wettert sie gegenüber "Closer" und fügt giftig hinzu: "Ich bin extrem enttäuscht von ihr. Sie wollte auch nie, dass wir ein Paar sind." Tobias nickt zustimmend: Selbst beim gemeinsamen Familienurlaub auf Mallorca habe es ständig gekracht. "Es herrscht Funkstille, und ich habe auch keine Hoffnung, dass sich das ändert." Die Familie sei heillos zerstritten, bestätigt Silke und gibt die Schuld daran vor allem der Katzenmutter: "Es gibt so vieles, was ich über Iris erzählen könnte", deutet sie düster an. "Sie hat so viel Dreck am Stecken, aber ich will mich jetzt auf andere Dinge konzentrieren." Sie meint die bevorstehende Hochzeit im April, die nach Lage der Dinge wohl unter Ausschluss der berühmten Verwandtschaft stattfinden wird, oder? "Tja, Iris steht natürlich nicht auf der Gästeliste!", bestätigt Silke. Und leider hätte auch Dani den Kontakt abgebrochen. Dass die Katze zu ihrer Mutter hält und sich vom Bruder distanziert, tut weh, gibt Tobias zu. Doch was er am wenigsten verzeihen kann, ist die Tatsache, dass seine Familie ihn immer vor der Öffentlichkeit versteckt hätte, ohne nach seiner Meinung oder seinen Wünschen zu fragen. "Er würde wahnsinnig gern ebenfalls bei TV-Shows mitmachen", stellt Silke klar. "Oh ja, unbedingt", bestätigt Tobias. Konkrete Vorstellungen haben die beiden auch schon: "Klar kann er aufgrund des Stotterns nicht in den Dschungel oder Ähnliches", räumt Silke ein. "Aber 'Shopping-Queen' wäre doch eine tolle Sendung für ihn." Ob daraus was wird, steht vorerst in den Sternen. Sicher ist hingegen wohl, dass es keine gemeinsamen Projekte mit Daniela oder Iris geben wird, eine bittere Enttäuschung für Tobias: "Es ist traurig, weil es eigentlich die Familie ist. Aber falsche Menschen braucht man nicht …"