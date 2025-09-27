Daniela Katzenberger: Gefährlicher Beauty-Wahn!
High Heels für eine 10-Jährige? Ein Experte erklärt, was Daniela Katzenbergers Tochter Sophia ihren Füßen damit antut…
Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Tochter Sophia posieren auf dem roten Teppich.
Auf einem Red-Carpet-Auftritt von Daniela Katzenberger (38) sorgte diesmal vor allem Tochter Sophia (10) für große Augen. Denn plötzlich stolzierte die Kleine auf Mini-Stilettos über den roten Teppich. Das Netz tobt, der Shitstorm ist perfekt…
Doch anstatt klein beizugeben, reagiert Daniela auf ihre ganz eigene, entwaffnende Art. „Ja, ich hab’ ihr die Schuhe gekauft“, gibt sie zu und grinst. „Warum? Weil ich eine Rabenmutter bin. Nee, Quatsch!“ Sie kann über die Aufregung nur lachen. Verbieten wolle sie Sophia nichts, erklärt sie: „Ich kann ihr keine Dinkelkekse predigen und selbst die Sahnetorte essen.“ Wenn ihre Tochter also mal zehn Minuten lang in High Heels laufen wolle – „Mein Gott, dann soll sie doch“, so Daniela. Und sie legt nach: „Manchmal frage ich mich, entweder bin ich zu locker oder die anderen zu spießig.“
Daniela Katzenberger versteht die Aufregung nicht
Dass die Netzgemeinde ihr den lockeren Umgang übel nimmt, versteht Daniela nicht. „Die meisten vergessen doch, dass sie selbst als Kinder auch mal in Mamas Stöckelschuhen rumgetapst sind.“ Ein bisschen Spaß müsse schließlich sein. Also alles ganz harmlos?
Experten sehen das anders
Experten teilen diese Meinung nicht. Dr. med. Adrian Schmidt, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im Hanseaticum Hamburg, warnt eindringlich: „Kinderfüße brauchen Platz und Stabilität, um gesund zu wachsen. Hochhackige, enge oder spitze Schuhe drücken die Zehen zusammen, belasten den Vorderfuß und fördern schon früh Fehlstellungen wie etwa den Hallux valgus.“
Nicht selten muss später operiert werden. Was bleibt? Neue Schlagzeilen für die Katze. Und für Sophia? Ein wackeliger, aber unvergesslicher Auftritt.
