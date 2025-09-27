Daniela Katzenberger: Gefährlicher Beauty-Wahn!

Doch anstatt klein beizugeben, reagiert Daniela auf ihre ganz eigene, entwaffnende Art. „Ja, ich hab’ ihr die Schuhe gekauft“, gibt sie zu und grinst. „Warum? Weil ich eine Rabenmutter bin. Nee, Quatsch!“ Sie kann über die Aufregung nur lachen. Verbieten wolle sie Sophia nichts, erklärt sie: „Ich kann ihr keine Dinkelkekse predigen und selbst die Sahnetorte essen.“ Wenn ihre Tochter also mal zehn Minuten lang in High Heels laufen wolle – „Mein Gott, dann soll sie doch“, so Daniela. Und sie legt nach: „Manchmal frage ich mich, entweder bin ich zu locker oder die anderen zu spießig.“