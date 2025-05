Daniela Katzenberger: Ärger um Tochter Sophia!

Diesmal kreiden die erzürnten Mamas ihr an, dass sie Sophia künstliche Fingernägel hat machen lassen. Stolz wie Bolle präsentierte sich das Mädchen auf Instagram mit aufwendiger Maniküre. In den sozialen Medien hagelt es Kritik: "Wozu braucht ein Kind in dem Alter schon solche Nägel?", empört sich eine Userin. Andere werfen Daniela vor, Sophia zu früh in eine Welt voller Äußerlichkeiten zu drängen. Doch Dani bleibt gelassen, kontert die aufgeregten Attacken gewohnt humorvoll: "Hasst mich ruhig! Die Nägel von Sophia sind draufgeklebt… Hab’s ihr in den Ferien erlaubt, ich Rabenmutter." Verbote? Habe sie in dem Fall für sinnlos gehalten, erklärt sie: "Ich sage immer: Ich kann dir nichts verbieten, was ich selbst mache." Das Argument lässt die "Mütter-Mafia", die Dani schon lange im Visier hat, jedoch nicht gelten.