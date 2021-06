Daniela Katzenberger: Geständnis! Sie zieht einen radikalen Schlussstrich

Aber warum die plötzliche Typ-Veränderung? "Ich war ja früher eher so die ‚Solarium Sabine‘, blond und zart geröstet. Ich habe mich zwar im Laufe der Zeit optisch verändert, aber das Dauer-Blond ist geblieben. Und jetzt wollte ich mal was Neues", erzählt Daniela Katzenberger in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Ich überlege immer tausendmal hin und her, bevor ich irgendetwas Neues ausprobiere, gerade wenn man die Farbe ändern will. Da gibt es ja manchmal schlimmste Erfahrungen", so der TV-Star weiter. Dass Daniela Katzenberger ihre Haare nun dunkler hat, ist für sie eine enorme Veränderung. Das ist aber noch längst nicht ihre Naturhaarfarbe - diese ist nämlich schwarz. Die will sie jetzt durchwachsen lassen.

