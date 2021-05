Daniela Katzenberger: Neue Brüste! Sie zeigt das erste Bild nach der OP

Trotz starker Schmerzen nach dem Eingriff hat Daniela die Entscheidung keinen einzigen Tag bereut. "Und so bekloppt wie es klingt, aber: Klar, hätte ich die Dinger auch so lassen können…aber bitte wem hätte ich damit einen Gefallen getan, wenn ich mich noch weitere Jahre unwohl in meiner Haut gefühlt hätte? Richtig! Niemanden!", so die Kult-Blondine weiter.