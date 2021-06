Maniküre, Pediküre, endlose Shoppingtouren und sündhaft teure Schönheits-OPs, am liebsten investiert Daniela Katzenberger ihr Vermögen in ihre Optik. Erst kürzlich legte sich die 34-Jährige in einer teuren Schönheitsklinik in Süddeutschland unters Messer und gönnte sich eine Bruststraffung.

Doch auch wenn es um Tochter Sophia geht, ist Dani kein Spaß zu teuer! Dem süßen Nachwuchs können beide Elternteile nichts abschlagen. Ob ein nagelneues Hochbett oder die erste „Louis Vuitton“-Tasche im Mini-Format, was sich Sophia wünscht, bekommt sie! Schon jetzt teilt die 6-Jährige viele kostspielige Leidenschaften ihrer Mutter, für die es eigentlich noch viel zu früh wäre. So nimmt Daniela Katzenberger ihre Tochter mit in den Spa oder zur Kosmetikerin, wo sie die Nägel lackiert bekommt. Damit tut sie Sophia keinen Gefallen, denn die lässt sich vom sündhaft teuren Luxus-Lifestyle anstecken.