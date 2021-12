Daniela Katzenberger: Große Sorge um Tochter Sophia!

Sophia trällerte im Engelskostüm mit ihren Eltern "Jingle Bells". "Ich sehe ja, wie wohl sie sich auf der Bühne fühlt. Sophia hat einfach Musik im Blut", freute sich der Papa nach dem Auftritt.

Oha! Das klingt ja ganz so, als ob es schon konkrete Pläne gibt, die Kleine fürs musikalische Familiengeschäft einzuspannen. Aber wie mag es wohl der 6-Jährigen gefallen, ins Rampenlicht geschubst zu werden? Rauben Daniela und Lucas ihrer Tochter so die Kindheit? "Sie steht doch eh schon zu viel in der Öffentlichkeit", beschwerte sich mal ein Fan.

Klar, Sophia machte ihre Einlage Spaß – aber so richtig versteht das Mädchen ja auch nicht, was das alles bedeutet. So taucht sie regelmäßig in der Familien-TV-Doku auf, fast jeden Tag ist sie in den Instagram-Storys von Daniela zu sehen. Wo bleibt da die Privatsphäre? Immerhin kennen Millionen TV-Zuschauer, aber auch viele Insta-Follower, ihr Gesicht, ihren gesamten Tagesablauf. Zeit für die Freundinnen? Bleibt da eher kaum!

Soll Sophia vielleicht sogar dafür sorgen, dass das familiäre Dreiergespann häufiger zu großen Shows eingeladen wird? Denn: So bleibt man im Gespräch, das bringt Geld! Praktisch, denn um Lucas’ Musikkarriere ist es seit Papa Costas († 75) Tod ruhiger geworden und seine Teilnahme beim "Dschungelcamp" steht schon wieder auf der Kippe...