Daniela Katzenberger: Im Beauty-Wahn! Eine Expertin schlägt Alarm...

Der Nachbesserungs-Wahn liegt Dani wohl im Blut, denn auch Mama Iris ist Dauergast beim Beauty-Doc und hat sogar ihren neuen Lebensgefährten Stefan Braun (47) angesteckt, der sich während der kurzen Beziehung schon zweimal unters Messer begeben hat.

Und auch die nächste Generation steht schon in de Startlöchern: Danis Kätzchen Sophia will später mal Beauty-Doc werden, was kaum überrascht, schließlich kriegt die Neunjährige ja von Mama, Tante und Oma vorgelebt, dass das offensichtlich ein lukratives Geschäftsfeld ist. "Wenn ich sie zum Beispiel zu meinen Botox-Behandlungen mitnehme (…), möchte sie am liebsten assistieren. Sie möchte dort auch ein Praktikum machen", erzählt Daniela, die die Aussicht, mal eine Schönheitschirurgin in der Familie zu haben, durchaus erfreulich findet. "Wir sind ja geringfügig operiert", räumt sie lachend ein.