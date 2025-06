Daniela Katzenberger: Ist ihre Ehe nur gespielt?

Und Lucas? Der holt sich scheinbar Bestätigung von anderen Frauen, zeigt sich regelmäßig bei seinen Auftritten mit heißen Tänzerinnen und posiert mit zahlreichen weiblichen Fans, mit denen er sogar ab und an Nachrichten austauscht. Für die Katze aber kein Problem. Fehlt ihr mittlerweile für ihre Ehe die Leidenschaft? Auch Eifersucht ist kaum noch ein Thema. "Ich weiß, dass Lucas nie was machen würde", so Dani gleichgültig. "Eifersüchtig wäre ich, wenn Lucas mir die Nachrichten nicht mehr zeigen würde."