Daniela Katzenberger: Jaa, eine zweite Sophia! Dieses Foto ist eindeutig!

Via "Instagram" teilt Daniela Katzenberger nun ein Foto mit ihrer Community, auf dem sie als kleines Mädchen zu sehen ist. Daniela hält dabei einen Telefonhörer in der Hand und guckt verschmitzt in die Kamera. Die Katze kommentiert dazu: "Immer busy! Ich wette 99 Prozent der 80er Kids haben ein Foto mit: Exakt diesem Hintergrund, so einem Spitzen-Kragen (oder Socken) oder so einem Telefon! Oder alles in Kombination." Definitiv ein zuckersüßer Schnappschuss! Doch den Fans von Danni sticht vor allem ein Detail ins Auge: Ihre Tochter Sophia sieht genau so aus wie Danni als kleines Kind...