Daniela Katzenberger: Zuckersüße News! Mama Iris Klein packt aus

Iris packt aus

Besonders Danielas Mama Iris Klein genießt die Zeit mit Sophia in vollen Zügen. Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was die stolze Oma von der Erziehung ihrer Enkeltochter hält und ob sie etwas anders machen würde. Doch davon will die 53-Jährige nichts wissen! Sie versichert, dass sie "gar nix" anders machen würde. "Daniela und Lucas machen einen super Job als Eltern", stellt sie klar. Über diese Worte ihrer Mutter dürfte sich Daniela sicherlich sehr freuen!

Vielleicht muss Iris auch gar nicht so lange auf das nächste Enkelkind warten, denn ihre Tochter Jenny Frankhauser träumt bereits von einer eigenen Familie mit ihrem Freund Steffen...

