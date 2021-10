Daniela Katzenberger: Jaa, jetzt lässt sie die Babybombe platzen

Seit Jahren wird darüber spekuliert, ob Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis noch ein zweites Kind bekommen. Doch wie die Katze des Öfteren berichtete, gestaltete sich dies schwerer als gedacht! Während mit Töchterchen Sophia nämlich alles im Turbotempo klappte, wollte es mit einer weiteren Schwangerschaft nicht wirklich funktionieren! Für Daniela und Lucas Grund genug, um eine folgenschwere Entscheidung zu treffen! So will nämlich jetzt ein neugieriger Fan via "Instagram" in Dannis Fragerunde wissen, ob sie nochmal schwanger werden möchte? Die Antwort der Katze darauf fällt eindeutig aus: "Nein". Wow! Definitiv eine ehrliche Aussage, mit der Daniela die Babybombe nun endgültig zum Platzen gebracht hat. Ob Daniela und Lucas jedoch wirklich bei dieser Meinung bleiben? Wir können gespannt sein...