Daniela Katzenberger: Jetzt platzt ihr der Kragen!

Immer wieder muss sich Daniela Katzenberger fiese Kommentare zu ihrem Körper und ihrem Aussehen anhören. Mal finden sie die Zuschauer zu dick, mal wird ihr vorgeworfen, sie würde ihre Bilder krass bearbeiten. Doch nun macht sie ihren Hatern eine krasse Ansage! In einem kurzen Reel präsentiert sich Danni in einem taupefarbenen Sportoutfit und will ihre "echte" Figur zeigen - ganz ohne Filter und Photoshop. Dazu dreht sie sich vor laufender Kamera im Kreis. Und es fällt auf: Daniela sieht aus wie immer! Zwar wirkt das Video ironisch und lustig, aber die Botschaft dahinter ist umso bedeutsamer.