Hans Sigl: Aus und vorbei! Er bestätigt es auf Instagram

"Vieles wird sich ändern"

"Staffel 15 ist nun zu Ende. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kollegen vor und hinter der Kamera bedanken. Beim Publikum natürlich auch. Danke fürs Dabeisein. Die Dreharbeiten für die kommende Staffel beginnen im Mai. Ich bin dankbar und freue mich sehr darauf", schreibt Hans zu einem wundervollen Video aus den Bergen. Nur wenige Stunden später meldet er sich dann erneut zu Wort, denn es gibt noch einige Dinge, die ihm auf der Seele brennen.

"Man geht in die Garderobe, zieht sich um und geht nach Hause. So ist es am Theater. Bei Film und Fernsehen klarerweise anders. Da werden Quoten gezählt und Marktanteile verglichen. Da helfen die sozialen Medien natürlich. Wir bedanken uns für den virtuellen Applaus, denn wir erzählen Geschichten", so der 52-Jährige. "Für manche zu heiter in einer heilen Welt, aber gerade in Zeiten wie diesen ist es vielleicht mal gut, auf andere Gedanken zu kommen. Wir tun es gerne. Wir lieben unsere Geschichten. Neue sind in Planung und vieles wird sich ändern."

Vor zwei Jahren habe das gesamte Team gelernt, mit Masken und Tests zu arbeiten. "Ein verantwortungsvolles Team hat es geschafft, keinen Drehtag zu verlieren", freut er sich. Und auch seine Fans haben einen Grund zur Freude: Im Sommer dürfen sie sich über 8 brandneue Folgen freuen!

