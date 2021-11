Daniela Katzenberger: Jetzt redet sie über die Schwangerschaft!

Via "Instagram" hatten die Fans von Daniela Katzenberger jetzt die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen! Die Katze stand ihnen dabei Rede und Antwort und gab dabei gleichzeitig ein paar intime Einblicke in ihr Privatleben! So wollte ein neugieriger Follower wissen: "Bist du schwanger?" Die Antwort der Katze darauf fiel eindeutig aus! So gab sie mit einem mehrmaligen "Nein" zu verstehen, dass sie und Lucas nicht ihr zweites Kind erwarten. Ob Daniela den Baby-Spekulationen dadurch wohl ein jähes Ende setzten konnte? Wir können definitiv gespannt sein...