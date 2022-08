Daniela Katzenberger: Jetzt redet sie über ihr TV-Aus

Aktuell ist die Katze in der Sendung "Gülle statt Glamour" auf Discovery+ zu sehen, dort übernimmt sie die (nicht immer ganz stubenreinen) Aufgaben einer Landwirtin! Doch auf Dauer ist das wohl doch nichts für die Beauty-Queen: "Ich habe echt Respekt vor allen Bauern, dieser Job verdient Anerkennung", so die Katze. Trotzdem könnte sie sich durchaus vorstellen, noch mal die Branche zu wechseln: "Ich kann mir schon vorstellen, irgendwann etwas anderes zu machen, ich habe ja Kosmetikerin gelernt, vielleicht mache ich mal mein eigenes Studio auf", verrät sie im Gespräch. Hat aber dann selbst einige Bedenken, was ihr Vorhaben angeht: "Aber Augenbrauen tätowieren ist da definitiv verboten! Ihr wisst ja, wie ich zu Anfang meiner Karriere aussah …" Aber es gibt ja auch noch andere Ideen: "Wer mich kennt, weiß, dass ich immer offen dafür bin, neue Dinge auszuprobieren. Gerne in einer Schokoladenfabrik, im Wirtshaus oder in einer schicken Boutique, wer weiß …" Wir sind also schon jetzt gespannt, ob Dani uns bald Burger und Fritten serviert oder uns in Sachen Mode berät. Fest steht: Langweilig wäre auch das sicherlich nicht …