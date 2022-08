Elena Miras & Freund Leandro: Heftige Drogen-Vorwürfe in aller Öffentlichkeit

Fiese Drogen-Vorwürfe

Während einer Instagram-Fragerunde muss Elena sich plötzlich heftige Vorwürfe machen lassen. "Du sagst, du bist eine gute Mutter, aber wenn dein Freund Drogen nimmt, bist du es nicht", feuert ein Follower. Autsch! Doch das will die dunkelhaarige Schönheit nicht so auf sich sitzen lassen! "Noch nie in meinem Leben so eine Scheiße gelesen", poltert sie. "Ihr denkt alle, ihr wisst so viel."

Von dem, was wirklich in ihrem Privatleben abgeht, haben die Fans wohl keine Ahnung. "Schaut besser, dass es euch gut geht und ihr euch nicht mit Sachen befasst, die euch nichts angehen und die euch nicht beeinflussen", so Elena. "Und hört auf, Sachen zu erfinden." Auweia...

