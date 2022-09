Daniela Katzenberger: Lucas wurde in flagranti mit einem Go-go-Girl erwischt

So manche Frau würde gern wissen, was ihr Partner treibt, wenn er ohne sie unterwegs ist. Auch Dani wird sich das wohl momentan des Öfteren fragen, denn ihr Gatte ist seit geraumer Zeit allein auf Tour, reist immer wieder für Album-Promos und Auftritte nach Deutschland und steht auch in seiner Wahlheimat Mallorca ständig auf der Bühne. Bislang blieb die Katze bei solchen Gelegenheiten lieber daheim, um auf dem Sofa zu chillen, während ihr Schatz am Ballermann performte. Womöglich ja in der beruhigenden Gewissheit, dass Lucas sich so nah des trauten Heims schon benehmen wird...

Wenn sie wüsste, wie heiß es bei diesen Konzerten wirklich abgeht, wäre sie wohl doch lieber dabei, um ein wachsames Auge auf ihren Kater zu haben. Denn der ließ jetzt im Partytempel "Megapark" so richtig die Sau raus: Von Song zu Song wurde die Stimmung heißer, die Flirtlaune größer – und das nicht etwa nur vor, sondern vor allem auch auf der Bühne, wo Lucas von zwei halb nackten Tänzerinnen zu immer neuen Höchstleistungen animiert wurde. Die extrem sparsamen Kostüme der sexy Ladys bedeckten maximal das Nötigste, umso lieber ging der Sänger auf Tuchfühlung. "Die Tänzerinnen haben nicht nur dem Publikum, sondern auch Lucas mächtig eingeheizt", berichtet ein Konzertbesucher gegenüber der "Closer". Und ist davon überzeugt: "Wenn Daniela das gesehen hätte, wäre sie sicher ausgerastet!"