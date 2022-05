Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Süßes Geheimnis gelüftet! Jetzt ist es offiziell

Daniela und Lucas starten ihren ersten Podcast "Katze & Cordalis", wie sie jetzt stolz auf Instagram verkünden. Schon die Vorschau verspricht einiges. "In unserem ersten eigenen Podcast sprechen Daniela und ich über Themen, die bisher noch nie auf den Tisch kamen. Wie läuft es eigentlich wirklich in unserer Beziehung? Hier packen wir richtig aus!", erzählt Lucas. Und seine Frau Daniela fügt hinzu: "Wir sprechen ganz privat u.a. über die Familie, Schönheits-OP, Makel und woran wir so glauben." Das kann ja heiter werden!