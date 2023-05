Daniela Katzenberger: Mama Iris wird jetzt von einem "Hells Angel" beschützt!

Iris Klein musste in den vergangenen Monaten einiges durchmachen: Nachdem Fremdgeh-Skandal um ihren Ex-Mann Peter Klein und Yvonne Woelke änderte sich das komplette Leben der 55-Jährigen. Immer wieder kamen neue Details ans Licht, ständig musste sie sich neuen Angriffen aussetzen. Doch damit soll jetzt Schluss sein, denn: Ein ganz besonderer Mann will die Mutter von Daniela Katzenberger nun nämlich vor ihrem Ex Peter und Yvonne beschützen!