Daniela Katzenberger: Nachrichten von anderen Frauen an ihren Lucas! Die Katze macht kurzen Prozess

Seit zehn Jahren sind Daniela Katzenberger (37) und Lucas Cordalis (57) nun ein Paar. 2016 heirateten sie sogar vor laufenden Kameras! Und auch bei ihnen steht Vertrauen ganz weit oben. Doch ist ein kleiner Fremdflirt ab und zu einmal erlaubt? Oder ein absolutes No-Go?

"Lucas und ich sind erst mal zu jedem freundlich und nett und viele interpretieren das als Flirten", erklärt Daniela im Interview mit "Das neue Blatt". "Ich weiß, dass Lucas nie was machen würde, aber er hat richtig krasse weibliche Fans und ich habe ihn schon häufiger darauf angesprochen. Er zeigt mir aber auch immer, was die Mädels ihm so schreiben, und ich muss wirklich sagen, dafür, dass sie wissen, dass er verheiratet ist, ist das schon ziemlich heftig."

Puh, ganz schön krass!