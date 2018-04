Daniela Katzenberger: Nackt-Skandal! Diese Bilder sind richtig heiß

Daniela Katzenberger ist ein wahrer Meister darin, sich selbst zu vermarkten. Von Doku über Buch bis Magazin - ein Wunder, dass die Kult-Blondine keine eigene Käsereibe herausbringt. Was die Fans ganz besonders an der gebürtigen Ludwigshafenerin schätzen, sind die ganzen privaten Einblicke in ihr Familienleben - das nicht immer ganz so rund läuft. Streitereien, Zickereien, Eifersüchteleien. Keine Frage: Daniela Katzenberger bietet ihren Fans so gut wie alles - aber mit diesen heißen Fotos hat nun wirklich niemand gerechnet!

Daniela Katzenberger: So überraschend reagiert sie auf den Dschungelcamp-Sieg ihrer Schwester

Daniela Katzeneberger: Wollte schon früh zum "Playboy"

Mit ein bisschen nackter Haut hatte Daniela noch nie ein Problem. Im Gegenteil - mit 22 wollte sie, damals noch mit absurd hohen, tätowierten Augenbrauen, unbedingt ein Bunny werden und das mehr oder weniger süße Leben an der Seite von Hugh Hefner in dessen Playboy-Mension genießen. Das alles war sogar zu sehen bei "Auf und davon - mein Auswanderungstagebuch" auf VOX. Damals war ihr Motto fast das gleiche wie heute: Pink, schrill, wasserstoffblond. Allerdings wurde sie damals noch von allen Seiten belächelt. Natürlich gibt es auch heute noch Menschen, die nichts mit ihr anfangen können - aber ihre Fans überwiegen eindeutig.

Daniela Katzenberger: Vom Wannabe-Bunny zur coolen Mami

Sie hat es wirklich geschafft. Ihr eher verzweifelter Versuch, endlich ins Fernsehen zu kommen, ist ihr geglückt. Mittlerweile ist ihr Plan aber nicht mehr, sich halbnackt neben alten Männern zu räkeln, nein: Heute ist sie Vollzeit-Mami, die Beruf und Karriere locker unter einen Hut stecken kann. Für Töchterchen Sophia ist sie eine perfekte Mama - und für ihre Fans ein Idol. Natürlich kann dieser pinke Stern am TV-Firmament jederzeit stürzen, sie wäre nicht die Erste, der das passiert. Aber die gelernte Kosmetikerin hat vorgesorgt und ihre "Schäfchen ins Trockene gebracht". Zur allergrößten Not ist ihr Göttergatte Lucas Cordalis nun auch nicht unerfolgreich oder von schlechten Eltern...

Daniela Katzenberger: 973 Tausend Instagram-Follower

Aus der jungen Frau, die sich unbedingt nackig machen wollte - und von der auch genügend Nacktbilder- und Videos kursieren...- ist also eine erwachsene Frau geworden, die ihr Leben voll im Griff hat. Grund genug für Mama Iris, mächtig stolz auf ihre ältere Tochter zu sein. Auch wenn die mit ihren Eifesüchteleien manchmal ganz schön stressig sein kann... Auch der Zoff mit Halbschwester Jenny Frankhauser scheint ganz schön heftig zu sein - die beiden reden seit Monaten nicht miteinander. Aber all das miaut "die Katze" weg, lächelt für ihre Fans und sorgt so ganz nebenbei auch noch für Spannung, die ihre Fans aufsaugen wie Schwämme. Schlagzeilen durch Streit also. Aber auch mit heißen Aufnahmen kann man die Schlagzeilen haben - das weiß Daniela...

#imakeyousexy -Anzeige http://bit.ly/2CFYrm7 Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Apr 15, 2018 um 8:04 PDT