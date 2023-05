Daniela Katzenberger: Peinliche Jammershow!

Bei jedem Werbebildchen oder jeder Produktempfehlung klingelt bei Daniela die Kasse! Die Katze aber klagt: „Wenn ich bedenke, dass da früher mal 4 Stunden stand, wenn ich wenig gemacht habe. Ich war oft richtig abgefuckt deswegen. Ich möchte posten, wenn ich Bock habe.“ Einen halben Tag arbeiten und das bei bester Bezahlung – davon können die meisten nur träumen. Kein Wunder, dass es darauf negative Kommentare hagelte. Nicht zuletzt, weil die Einnahmen aus ihren Postings vor allem von ihren Followern kommen! Dankbarkeit und Wertschätzung sind wohl Fremdwörter für Dani.

Auch interessant:

Erfahrt im Video, was Daniela Katzenberger und Co. alles an sich machen lassen haben: