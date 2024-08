Daniela Katzenberger: Pikante Beichte über Ehemann Lucas Cordalis

Zur Erinnerung: Sagenhafte 11 Kilogramm sind bei Daniela bereits gepurzelt und auch Lucas ist fitter geworden, seit seine Liebste gesünder kocht. Die positiven Veränderungen bemerken die beiden aber nicht nur auf der Waage und im Spiegel, sondern auch im Schlafzimmer! "Wir haben beide eine ganz andere Kondition, auch im Bett. Diese neue Ausdauer tut unserer Beziehung total gut. Also, ich sage es mal so: Nach einem Salat mit Pute ist abends immer noch etwas Kraft für eine letzte Runde übrig", verrät Dani augenzwinkernd. "Lucas und ich sind wieder wie 20. Das ist ein bisschen wie frisch verliebt, weil wieder ‘mehr geht‘ – und ich mich ihm in etwas leichter und knackiger viel lieber zeige als vorher. Jetzt bin ich die Kamasutra-Katze und nicht mehr die Kartoffelchips-Katze."

Und wenn die beiden nicht gerade Bettsport betreiben, gehen sie zusammen ins Fitnessstudio. "Was Körper und Fitness angeht, ist Lucas einfach mein absolutes Vorbild", schwärmt Daniela. "Seit ich Lucas habe, merke ich immer mehr, dass Älterwerden auch richtig schön sein kann. Lucas ist für sein Alter noch richtig gut beieinander. Das Krasse ist, dass die Leute ihn oft nur sieben, acht Jahre älter schätzen als mich. Er hat ja auch kaum graue Haare."

Worte, die ihr Liebling bestimmt sehr gerne hören dürfte ...