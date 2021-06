Daniela Katzenberger: Pikante Männerbeichte! Geht Lucas jetzt auf die Barrikaden?

Während Danni in der Vergangenheit meist eine Schar von weiblichen Fans um sich hatte, scheint nach ihrer Brust-OP auch die Männerwelt wieder einen Blick auf die Katze zu werfen. Gegenüber "RTL" berichtet Daniela nun: "Man kriegt so ein anderes Selbstwertgefühl. Wenn ich irgendwo hin komme, Frauen finden mich immer irgendwie gut, Frauen mögen mich. Und ich glaube, Männer finden mich gar nicht so gut. Aber jetzt glaube ich, dass mich sogar Männer, selbst wenn ich etwas sprechen würde, auch sogar gut finden!" Eine Aussage, die Ehemann Lucas Cordalis sicherlich gar nicht gefallen wird. Sorgen muss er sich um seine Ehe jedoch keine machen. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Daniela ihren Kater für nichts in der Welt eintauschen würde...