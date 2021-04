Daniela Katzenberger: "Playboy"-Hammer! Ihr großer Traum wird wahr

Daniela will in den "Playboy"

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wann Daniela das letzte Mal darüber nachgedacht hat, sich für den "Playboy" auszuziehen. "Also, ich sage immer: Wenn's mich in fünf Jahren noch in der Öffentlichkeit gibt, dann schenke ich mir das Shooting zum 40. Geburtstag", erklärt die 34-Jährige lachend. "Auch, wenn man bis dahin Wassermelonen in meiner Cellulite transportieren kann."

Vor kurzem hat die Ehefrau von Lucas Cordalis bereits verraten, dass sie sich für ihre Nacktfotos aus der Vergangenheit absolut nicht schämt. Sie hat auch weiterhin kein Problem damit, sich auf Instagram im Bikini oder in der Badewanne zu zeigen. Bis Daniela 40 ist, dauert es noch einige Jahre. Aber wer weiß - vielleicht erfüllt sie sich dann ja wirklich ihren großen "Playboy"-Traum!