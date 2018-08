Daniela Katzenberger postet Nacktfoto in der Badewanne

Ob Shoppingtour, Fitnessstudio oder Familienbrunch: lässt ihre Fans auf gerne an ihrem Leben teilhaben. Mit ihren Bildern gewährt der -Star mehr oder weniger tiefe Einblicke. Jetzt postete sie ein extrem freizügiges Bild aus der Badewanne...

Daniela Katzenberger: Eifersuchts-Drama!

"Du wilder Tiger!"

Daniela gönnte sich gestern Abend ein schönes Schaumbad. Doch dass sie komplett hüllenlos in der Wanne zu sehen ist, wird fast zur Nebensache. Denn: Daniela trägt eine witzige Tiger-Maske im Gesicht. Ob sie diese wohl Tochter Sophia geklaut hat? Egal! Bei den Fans kommt der Schnappschuss auf jeden Fall tierisch gut an. "Haha! Lustiges Foto", " Du wilder Tiger" und "Ich liebe dich für deine verrückte und ehrliche Art! You made my Day", finden sie. Ein anderer Follower hat bereits selber Erfahrung mit der ungewöhnlichen -Methode gemacht: "Mein Mann sagt mir immer, ich soll ihn warnen, wenn ich so eine Maske trage. Warum bloß? Sieht doch süß aus!"

Tiger-Time #timeforme #justchill #tigermaske Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Aug 16, 2018 um 12:35 PDT

Tochter Sophia wird nächste Woche 3 Jahre alt

Die kleine Auszeit hat sich Daniela wirklich verdient. Schließlich hat sie momentan einiges um die Ohren. Tochter Sophia feiert in fünf Tagen ihren 3. Geburtstag. Und bis dahin müssen sicherlich noch reichlich Geschenke gekauft und die Party vorbereitet werden...