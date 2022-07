Daniela Katzenberger: Schlag für Lucas! Sie spricht über ihre Liebhaber

Im Podcast "Katze & Cordalis" geriet Daniela nämlich nun über ihre Vergangenheit in Plauderlaune und sprach ganz offen darüber, dass sie so bei manchem Liebhaber vor Lucas für reichlich Verwirrung gesorgt haben muss. So gibt Daniela zu verstehen: "Das Problem ist, dass sie mit der Katzenberger ins Bett sind und mit Daniela aufgewacht sind. Das war für viele bestimmt eine Enttäuschung. Ungeschminkt, hässlich, Mundpups." Hoppla! Was Lucas wohl über so viel Offenherzigkeit seiner Daniela denkt? Sicherlich wird er die ganze Geschichte mit Humor! Schließlich weiß er ja auch, dass seine Danni kein Blatt vor den Mund nimmt ...