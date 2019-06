Daniela Katzenberger: Schock-Nachricht für Familie Cordalis

Sie waren ein Herz und eine Seele: (51) und seine Schwester Kiki (45) teilten ihre Leidenschaft für Musik, standen regelmäßig mit Papa Costa (75) auf der Bühne. Allerdings scheint das Verhältnis der Geschwister unter der Ehe mit (32) zu leiden – weil sich die beiden Frauen nicht verstehen?

In dieser Familie gehört Zoff zum Alltag: Denn nicht nur Daniela liegt im Dauer-Clinch mit Schwester Jenny Frankhauser, auch Lucas hat wohl ein Problem mit einer lieben Verwandten. Der Grund dafür – vielleicht sogar Daniela? Aber von vorne: Lucas und Kiki sind beide leidenschaftliche Musiker, sangen bereits in jungen Jahren im Backgroundchor im Hit „Anita“, unterstützten so ihren berühmten Vater. Mit dem Song „Viva La Noche“ startete die Familie 1999 dann richtig durch: Die Geschwister und Papa Costa traten in zahlreichen -Shows und bei Events auf. Doch seit 2016, im selben Jahr fand übrigens auch die TV-Hochzeit von Dani und Lucas statt, liegt diese Karriere offenbar auf Eis – was Lucas sehr bedauert. „Ich vermisse, wenn ich ehrlich bin, wieder im Studio zu arbeiten. Musik zu machen. Wir haben wirklich jahrelang einen Hit nach dem anderen rausgeknallt“, erklärte er mal. Stattdessen macht er jetzt sein Familien-Ding mit Daniela – und Kiki ist solo unterwegs, sie produzierte gerade ihr erstes eigenes Album.

Gibt es Stress zwischen Daniela Katzenberger und Kiki Cordalis?

Ob es zu diesem Bruch kam, weil sich Lucas’ Schwester und seine Frau in die Haare bekommen haben? Am Anfang der Beziehung zeigte sich die Katze gelegentlich zwar noch mit Kiki, die sang sogar während der Trauung für Dani und Lucas den Hit der „Angel“. Vergeigte aber das Playback – worüber Daniela nicht gerade erfreut gewesen sein wird. Trotz Nachfrage von "Closer" fehlt von Kiki bis heute eine Stellungnahme zu dem vermeintlichen Disput mit Dani.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Ehe-Schock!

Stattdessen lässt sie Taten sprechen: Seit der Hochzeit hält sie Distanz zur Katze, folgt ihr nicht mal auf . Weil man einfach keinen gemeinsamen Nenner findet: Auf Kikis Social-Media-Kanal finden sich fast nur Sinnsprüche, selten veröffentlicht sie Selfies, ihre Kids zeigt sie dort nie. Die Katze hingegen versorgt ihre 1,5 Millionen Insta-Follower mit täglichen Postings über ihre Beziehung, ihre Figur und Töchterchen Sophia. Zwei Frauen, zwei Welten – doch Lucas hält fest zu seiner Frau: „Keine Familie kann glücklich sein, wenn die Frau des Hauses nicht glücklich ist!“, sagte er mal. Ein deutliches Statement!