Daniela Katzenberger: Brisante Enthüllung! Ein Insider erhebt schwere Vorwürfe

Entsetzt über so viel Hartherzigkeit, habe er nichts mehr mit der Katze zu tun haben wollen. „Das hat mich so sehr enttäuscht, seither habe ich zu Daniela kein Verhältnis mehr“, stellt er klar. Damit steht jetzt ein schlimmer Vorwurf im Raum, der Dani auf jeden Fall schwer treffen dürfte, auch wenn er sich nach so langer Zeit nicht mehr objektiv nachprüfen lässt. Schließlich schmückt die Katze sich regelmäßig mit karitativen Engagements, versteigert für den guten Zweck beispielsweise private Erinnerungsstücke wie ihr Brautkleid. Die gesammelten Spenden gehen meistens an Kinder in Not. Wie passt dieser Einsatz zu dem von Heinz geschilderten Vorfall? Plötzlich drängt sich der schlimme Verdacht auf, dass Daniela in Wahrheit gar kein Herz für Kinder hat, sondern nur aus PR-Gründen Charity macht… Eine entsprechende Anfrage ließ sie bisher unbeantwortet.