Daniela Katzenberger: Sie schwebt im Oma-Glück! "Meine Enkelin heißt Coco"

Im Mittelpunkt der Sendung steht vor allem Danielas neuer Lifestyle. "Nachdem ich meinen inneren Schweinehund sehr lange versucht habe zu besiegen und diverse Magazin-Cover über mich ergehen lassen musste, die mich immer wieder als fett dargestellt haben, habe ich es endlich geschafft, in eine Routine reinzukommen. Es erwartet die Zuschauer also ein Einblick in meinen neuen sportlichen Alltag und (man mag es kaum glauben) ich habe sogar bei einem Fitness Contest der Word Fitness Federation mitgemacht - das war wirklich hardcore anstrengend", erzählt sie im Interview mit Sender VOX. Was sonst noch passiert? "Mama Iris hatte eine mental sehr belastende Phase, über die wir sprechen werden und Sophia wollte UNBEDINGT einen Hund. Es wird also teilweise sehr emotional, aber natürlich (hoffentlich) auch gewohnt witzig und unterhaltend."