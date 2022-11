Daniela Katzenberger: Body-Update! Die Katze zeigt ihren neuen Traumkörper

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Katze jetzt in einem engen grünen Kleid mit tiefem Beinschlitz und sagt dazu: "Ich liebe das halt. Ich bin gerade so zufrieden mit meinem Bauch". Voller Stolz betont sie weiter: "Ich mag meinen Bauch gerade voll gerne. Ich hab auch immer mal ein bisschen Bauchtraining gemacht." Trotzdem lässt sie ihre Follower wissen, warum ihr Bauch gerade besonders flach ist: "Ich hab auch noch nicht viel gegessen heute", gibt die 36-Jährige zu.