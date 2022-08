Daniela Katzenberger: Sie treibt Schindluder mit ihrer Gesundheit

Und das, obwohl sie es eigentlich besser wissen sollte. Schließlich hatte sie nach eigener Aussage bereits zwei Burnouts, Hauptgrund waren die ständigen Hass-Kommentare auf Instagram und Co. "Das war für mich die Hölle", sagt sie. Scheint aber nicht wirklich aus diesen üblen Erfahrungen gelernt zu haben. Dani hängt mehr am Handy als je zuvor. Fotos machen, hochladen, Fan-Nachrichten lesen, anderen Influencern folgen – ein Fulltime-Job für die Katze. Sehr zum Leidwesen ihrer Lieben, denn Danis Online-Sucht kann selbst den schönsten Familienausflug überschatten. Wie jetzt beim Kurztrip nach London. Während Mutter Iris (55), Tochter Sophia (6) und Ehemann Lucas (55) ganz entspannt echte Eindrücke sammelten, den Buckingham Palace bewunderten oder englische Spezialitäten probierten, war Daniela nonstop damit beschäftigt, gefällig zu posieren und alles zu dokumentieren.

Dabei weiß Dani ganz genau, wie sehr Lucas ihre Handysucht verabscheut. Immer wieder verordnete er ihr in der Vergangenheit Social-Media-Auszeiten. Doch nur weil die Katze in solchen Phasen nichts bei Insta postet, heißt das nicht, dass sie nicht trotzdem am Smartphone klebt.

Für die kleine Familie ist es ermüdend und deprimierend, wenn Mama sich mehr für das Telefon interessiert als für gute Gespräche und gemeinsame Abenteuer. Denn auch wenn es natürlich zu Danielas Job gehört, die Fans an ihrem Leben teilhaben zu lassen, müssen es ja nicht zwingend 40 Stories am Tag sein. Und auch nicht von morgens bis abends! Vielleicht wäre es zur Abwechslung ganz schön, mal ein paar Bilder privat zu halten und einfach in ein Urlaubsalbum zu kleben. Aber dafür müsste man wohl erst mal Danis Handy wegsperren …