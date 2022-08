Daniela Katzenberger: Jetzt geht Daniela eindeutig zu weit

"Ich wollte euch noch kurz was erzählen", beginnt die 35-Jährige ohne Vorwarnung ihre Beauty-Beichte. "Ich hatte vor zwei Wochen eine Lidstraffung! Zwei Jahre habe ich überlegt, ob ich es machen soll." Und schon geht’s ans Eingemachte: "Ich zeige euch jetzt mal ein Bild, wo es ganz frisch gemacht ist", lacht Dani in die Handykamera. "Ich weiß nicht, ob Instagram es mir zensiert, aber ich will es euch nicht vorenthalten!" In der nächsten Sequenz sieht man dann auch schon Danielas Gesicht auf dem OP-Tisch, mit frisch genähten, blutunterlaufenen Augenlidern und ziemlich verbeult. Ein heftiger Anblick, wie auch Dani bestätigt. "Es sieht viel schlimmer aus, als es ist!", versucht sie zu beruhigen – um dann erst so richtig einen draufzusetzen, denn nun folgt der absolute Ekel-Hammer: ein Bild von den abgeschnittenen Hautlappen! Oder, wie die Katze es nennt: "Hodensackhaut"… Oje, muss das wirklich sein?

"Ich bin ja fast erschrocken, dass es so viel ist, es war fast ein Zentimeter Haut, der da weggeschnitten wurde", zeigt sich die Katze selbst geschockt von dem Anblick. Ob ihre Follower das wirklich alles so genau wissen wollten? Fraglich! Und auch an der Notwendigkeit des Eingriffs gibt es Zweifel, schließlich konnte man die überschüssige Haut an ihren Lidern gar nicht wirklich sehen, wie Daniela selbst zugibt: "Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen kann, dass da was gemacht wurde." Und weiter: "Man hat meine Hodensackhaut, wie ich es nenne, ja auch nicht so gesehen, weil ich das immer gut geschminkt habe. Aber es hat mich extrem genervt!" Na dann…

Ist ja schließlich nicht das erste Mal, dass sich die Katze zu einem blutigen Besuch beim Schönheitschirurgen entschlossen hat. Vor knapp einem Jahr ließ sie sich ebenfalls in der Dorow Clinic zum zweiten Mal die Brüste machen und vor knapp einem Monat dort die Nasolabialfalte unterspritzen. Und auch Botoxbehandlungen unter der Achsel und die Korrektur ihrer Besenreiser an den Beinen waren für die TV-Blondine offenbar unerlässlich…