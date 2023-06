Daniela Katzenberger: So verhalf sie Mama Iris zum neuen Liebes-Glück

"Im Nachhinein muss ich sagen 'Danke, werdet glücklich, lasst mich einfach in Ruhe, ich lass euch auch in Ruhe'." Das einzige, was ihr jetzt noch fehlt, ist ein neuer Mann im Leben! Und auch da tue sich was, deutet sie geheimnisvoll an. "Mein Date treffe ich morgen wieder, der lebt hier auf der Insel. Aber ob ich ihn so schnell zeige, weiß ich nicht. Da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen Zeit." Schon um ihren Neuen schonend ans Rampenlicht zu gewöhnen. "Der tut mir jetzt schon leid", gibt sie zu. "Er wird bereits gejagt, obwohl noch keiner weiß, wer es ist. Der braucht echt gute Nerven." Aber auch in dieser Hinsicht dürfte Tochter Daniela ihr mit gutem Rat beistehen können. Deren öffentliche Ehe hält schließlich seit nunmehr sieben Jahren...

