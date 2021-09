Daniela Katzenberger: Trennungs-Schock! Lucas geht jetzt seinen eigenen Weg

Denn jetzt macht sich Lucas auch noch dünne … Im Interview mit "Brisant" verriet der Sänger, dass er gerade an neuer Musik arbeitet und große Pläne hat: "Für mich ist jetzt gerade die Phase, wo ich ein neues Album vorbereite. Und da gehört natürlich dazu, dass ich ganz viel Zeit im Studio bin." Im Klartext: Daniela kriegt ihn kaum noch zu sehen! Und Besserung ist nicht in Sicht, denn danach geht es für Lucas ins Dschungelcamp – und das dann ganz ohne seine Katze … Tja, und nach dem Ende der TV-Show gibt's bekanntlich diverse Anschluss-Termine, etwa die Dreharbeiten zur Dschungel-Ausgabe von "Das perfekte Promi-Dinner". Und viele Dschungel-Stars schaffen es sogar noch zu "Let's Dance"! Außerdem würde der Schlagerstar gern noch auf große Konzert-Tournee gehen. Mitfahren kann Daniela da auch nicht, schließlich beginnt für Sophia im Sommer die Schule! Da dürften die Tage für die Katze künftig also ganz schön lang werden. Und die Nächte einsam …