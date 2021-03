Daniela Katzenberger über zweite Schwangerschaft: "Das war der größte Fehler"

Daniela Katzenberger

Eifersuchtsdrama! Was läuft zwischen Lucas und dieser 19-Jährigen?

Lucas Cordalisa, mag schöne Frauen – führt ein Eifersuchts-Drama jetzt zur Ehekrise? Denn während sich Daniela Katzenberger (34) gerne im gemütlichen Pyjama auf der Couch rekelt, schaut sich Lucas Cordalis (53) lieber nach sexy Damen um. Sein Beuteschema? Blonde lange Haare und schlank! Darunter fällt auch Luisa Krappmann. Auch sie findet sich in seiner Instagram-Aboliste. Aber was genau will er von der 19-Jährigen? Etwa einen kleinen Flirt? Abgeneigt wäre die sicherlich nicht!...