Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser: Der nächste Streit! Sie will nicht länger schweigen

Denn neuerdings scheinen die Schwestern sich bei Instagram blockiert zu haben, folgen einander nicht mehr. Das kommt in der Influencer-Welt, der beide angehören, einer Kriegserklärung gleich. Der Grund? Möglicherweise Jennys Schwangerschaft, die bei Dani bittere Gefühle ausgelöst haben könnte. Immerhin hat sie selbst jahrelang versucht, noch ein zweites Kind zu bekommen.

Oder Jenny ist beleidigt, nachdem Dani kürzlich in einer Fragerunde heftig gegen sie und Mama Iris ausgeteilt hatte. Als ein Fan erwähnte, dass ihre Angehörigen sich öfter darüber beschweren, als "Mutter oder Schwester von Daniela" bezeichnet zu werden, nahm die Katze nämlich kein Blatt vor den Mund: "Ganz ehrlich (und ich lass mir da jetzt nicht die Gosch verbieten), ist ja jetzt nicht so, als ob meine Familie nix davon hätte …". Klar, sehr freundlich war das nicht. Aber genau genommen hat Dani mit ihrer Einschätzung, dass Jenny von ihrem Ruhm profitiert hat, nicht unrecht: Schließlich ist Jenny erst durch ihre Verbindung zu Daniela richtig ins TV- und Influencer-Geschäft gekommen. Jenny steht aktuell sogar mit einer eigenen Reality-Show auf TLC in den Startlöchern. Und mag deshalb vielleicht nicht mehr wahrhaben, dass sie einst die kleine unbekannte Katzen-Schwester war …

Stoff genug also für Eifersüchteleien und Zickereien, vor allem bei der turbulenten Vorgeschichte der beiden. Doch die Erfahrungswerte sind tröstlich: Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die Schwestern sich wieder zusammenraufen …