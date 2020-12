Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Baby-Sensation! Ihr Traum wird endlich wahr!

Nach einer Hormontherapie wollte es mit einer Schwangerschaft leider nicht klappen. Doch so ganz kann sie ihren Traum nicht vergessen – auch nicht ihr Mann Lucas Cordalis (53), der so gerne noch ein Baby gehabt hätte. Anscheinend konnte der Sänger seine Frau nun umstimmen. Denn plötzlich überrascht sie ihre Fans, laut "Schöne Woche" mit dieser Aussage: "Noch ein Sohn wäre etwas Schönes." Ein kleiner Kater soll es also für Daniela sein. Auch Lucas wünscht sich einen Stammhalter, der Konstantinos heißen soll – nach Lucas verstorbenem Vater Costa Cordalis († 75). Vielleicht hat Daniela darum zugestimmt, es nochmal zu versuchen. Auch Sophia (5) würde sich sicher über ein Brüderchen freuen. Unter Druck setzen lässt sich die Kult-Blondine aber nicht: "Ich bin beim Thema Kinderwunsch einfach entspannt." Die beste Voraussetzung für eine glückliche Schwangerschaft.