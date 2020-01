Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Bittere Bilanz! Letzter Ausweg Scheidung?

Reddit this

Alarmstufe rot bei Daniela Katzenberger (33) und ihrem Lucas (52)! Gerade mal drei Jahre nach ihrer kirchlichen Hochzeit kam raus, dass sie in ihrem Haus auf Mallorca getrennte Betten haben! Die Luft ist raus in dieser Beziehung. Frust statt Lust! Ist der letzte Ausweg jetzt die Scheidung?

Im -Interview erzählte die Katze: „Ich schlafe auf der Couch. Sophia schläft mit Lucas im Schlafzimmer.“ Grund sei, dass sie bei laufendem Fernseher besser einnicken würde. Was ist das denn für eine Ausrede? Na ja…

Krise bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Und wann haben Lucas und Daniela dann echte Zweisamkeit? „Wenn Sophia in der Schule ist – genau von neun bis 15 Uhr.“ Zeit für intime Stunden, also! gibt zu: „Und dann können wir uns entscheiden: Gehen wir ins Fitness-Studio, gehen wir gemeinsam essen…“ Sieht so aus, als würde Sophia ein Einzelkind bleiben. Zeit für Zärtlichkeit ist zwar begrenzt – aber genutzt wird sie offensichtlich nicht.

Daniela Katzenberger: Bitteres Familien-Drama auf Mallorca!

„Es ist viel schwieriger geworden“, gibt zu. „Man steckt schon zurück“, bestätigt Daniela. Außerdem muss der Sänger seine attraktive Partnerin auch noch mit ihren vielen Fans teilen, weil sie dauernd Selfies macht oder etwas im Internet postet… Eine echte Krise. Werden die zwei sie 2020 meistern können?

