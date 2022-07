Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Heimliche Trennung! Das Aus ist besiegelt

Und so beharrt sie stur auf ihrer negativen Sicht der Dinge, obwohl nicht nur Lucas, sondern auch Sophia unmissverständlich klarstellen, die Insel auf gar keinen Fall verlassen zu wollen! Der Wunsch der Kleinen ist für jeden außer Ego-Dani absolut nachvollziehbar, immerhin sind da all ihre Freunde, Sophia geht dort zur Schule, spricht fließend Spanisch. Hinzu kommt, dass man sich gar nicht ausmalen möchte, wie fies das verwöhnte Promi-Kind in der deutschen Schule gemobbt werden könnte. Kids berühmter Eltern haben es oft nicht leicht, das weiß keiner besser als Promi-Sohn Lucas Cordalis. Als liebender Papa weiß er daher zu schätzen, dass seine Sophia auf Mallorca relativ unbehelligt aufwachsen kann. „Ich hab uns ein paradiesisches Nest gebaut“, hält er seiner motzenden Frau enttäuscht entgegen. Und zählt, vermutlich zum x-ten Mal, einen weiteren guten Grund auf, der ihn an die Insel bindet. „Meine Mutter lebt hier allein, und das nur fünf Minuten von unserer Wohnung entfernt. Wenn mal etwas ist, kann ich einfach schnell zu ihr rüberfahren. Das ist mir sehr wichtig.“ Was seine Frau aber nicht die Bohne interessiert! „Ich will kein Meer! Ich kann nicht mehr“, mault sie ihm pseudopoetisch vor. Und fragt provokant: „Trennst du dich jetzt von mir?“ Lucas rollt nur genervt mit den Augen, Danis Zickereien sind ja nichts Neues für ihn. Aber im nächsten Moment bricht es förmlich aus ihm heraus: „Ich höre das jeden Tag!“, wettert er wütend. „Wer am Meer sitzt, bei so einem herrlichen Ausblick, und dann von der Pfalz redet, das ist doch nicht normal!“ Und weiter: „Dann geh doch! Du glaubst doch nicht, dass mich hundert Pferde hier wegbringen.“ Doch Daniela hat wie immer das letzte Wort: „Und keine zweihundert bringen mich dazu hierzubleiben!“