Die 17 peinlichsten Promi Tattoos aller Zeiten!

Unzertrennliche Influencer-Liebe

Auch für Mike Heiter und Laura Morante scheint einer der größten Liebesbeweise ein Pärchen-Tattoo zu sein. So ließen sich die beiden Turteltauben ihre Liebe in Form eines Herz-Tattoos mit den Initialen "M" und "L" auf der Innenseite ihrer Unterlippen verewigen. Es scheint die große Liebe zu sein, die für immer halten soll. So schrieb Mike auf Instagram: "I never want to stop making memories with you." Immerhin muss dieses Pärchen-Tattoo bei einer Trennung nicht großartig versteckt werden...