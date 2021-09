Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Juhuu, der größte Wunsch geht endlich in Erfüllung

Wie Daniela Katzenberger nun gegenüber "ARD"-"Brisant" berichtet, haben sie und Ehemann Lucas ihrer kleinen Prinzessin Sophia ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht. Danni verrät: "Sophia hatte ja vor ein paar Tagen Geburtstag, und sie hat sich schon die ganze Zeit immer Reitstunden gewünscht. Und jetzt, wo wir sowieso hier in Deutschland sind für Dreharbeiten und ich später drehen muss, haben Sophia und Lucas Zeit , um auf einen Reiterhof zu gehen. Für Sophia geht da ein Traum in Erfüllung." Und auch Lucas kann Danni nur beipflichten: "Also ich bin jetzt so megastolz auf Sophia, weil die überhaupt keine Angst hat vor dem Pferd. Die macht hier Sachen, das würde ich mich ja nicht mal trauen, so die Hufe auskratzen. Die hat überhaupt keine Berührungsangst. Das finde ich super gut!" Ob Danni und Lucas uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr zuckersüßen Familiengeschichten dieser Art überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...