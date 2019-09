Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Knallharter Schlusstrich!

Schon lange gab es Probleme in der Familie von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Doch was jetzt herauskommt, ist richtig bitter...

Es waren emotionale -Momente: Gestern Abend strahlte II die letzten Aufnahmen von aus. Auch und äußerten sich in der Sendung offen wie nie über den tragischen Tod der Schlager-Legende. Nicht nur die Fans waren tief bewegt von den Bildern und den Interviews. Auch Danielas Schwester Jenny Frankhauser verfolgte die Sendung vorm Fernseher und sendete ihrer Familie via ihr Mitgefühl.

"Ich bin in Gedanken bei euch", schreibt Jenny Frankhauser in ihrer Instagram-Story. "Es muss so schwer und gleichtzeitig schön sein, das zu sehen." Und direkt an ihren Schwager Lucas Cordalis adressiert: "Ich bin in Gedanken bei dir." Dazu verlinkt sie seinen Instagram-Account. Bitter jedoch: Er folgt ihr gar nicht. Auch Schwester Daniela Katzenberger zählt nicht zu ihren Abonennten...

Wollen sich Daniela und Lucas nicht versöhnen?

Dabei standen die Zeichen zuletzt auf Versöhnung. Jenny Frankhauser besuchte ihre kleine Nichte Sophia nachträglich zum Geburtstag, und auch Mama Iris deutete an, dass sich die beiden Schwestern wieder näherkommen würden.

Zur Erinnerung: Seit Monaten sind die Fronten zwischen den beiden verhärtet - ursprünglich, weil sich Jenny Frankhauser nach dem Tod ihres Vaters mehr Beistand und Mitgefühl von ihrer berühmten Schwester gewünscht hätte.

Daniela Katzenberger: Tränen-Kollaps vor laufenden Kameras!

Es sieht so aus, als hätte auch dieser erneute Todesfall die Familie nicht wieder zusammengebracht. Selbst wenn Jenny bei Instagram noch philosophiert: "Das zeigt mal wieder, wie schnell das Leben eigentlich vorbei ist und wie unnötig wir uns über manche Sachen aufregen."

Vermutlich jedoch sind Jennys Beileidsbekundungen bei Dani und Lucas gar nicht angekommen, denn die Instagram-Eiszeit hält offenbar an. Was das über ihr Verhältnis im wahren Leben aussagt, kann man sich leicht ausmalen...

Im Video seht ihr, wie Jenny erst kürzlich eine Versöhnung mit Daniela Katzenberger andeutete: