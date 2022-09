Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Zu unterschiedlich! Ihre Wege trennen sich

Doch so eine tierische Leckerei ist eher eine Seltenheit! Stattdessen steht hauptsächlich Salat oder Gemüse auf dem Speiseplan. Der Grund: Ehemann Lucas Cordalis (55) ist ein ausgewiesener Fitness-Freak mit Faible für gesunde Ernährung! Rotes Fleisch und fettige Wurst? Sind da eben tabu… „Ein super Salat geht immer“, lässt der Musiker auf seinem Instagram-Account wissen. „Ich liebe die vegane Küche!“ Ausnahmen? Die gibt es zwar – doch meistens bleibt Lucas beim Pflanzenfutter. So wie der restliche Cordalis-Clan! Das ist auch Dani bereits aufgefallen: „Das Krasse ist, dass fast alle aus Lucas’ Familie vegan sind, und das heißt, es wird den ganzen Tag nur Gemüse und Obst gegessen“, seufzte die Blondine einst. „Da habe ich gelernt, was man alles aus einer Zucchini machen kann…“

Überzeugt ist Daniela allerdings auch nach all den Ehejahren noch nicht vom veganen Lifestyle ihres Gatten: „Am liebsten esse ich mittags zum Gemüse oder Salat ein Steak. Das schmeckt wirklich gut“, findet sie auch weiterhin. Klingt nicht gerade so, als würden Dani und ihr Lucas zeitnah einen kulinarischen Kompromiss finden! Und so muss eben jeder sein eigenes Süppchen kochen...