Daniela Katzenberger: "Weil ich mich einfach so gut fühle" - Die Katze zeigt wieder ihre Muskeln auf dem roten Teppich

Im petrolfarbenen Zweiteiler mit knappem Crop Top und passender Anzughose präsentierte die Katze am vergangenen Mittwochabend beim 25. Deutschen Fernsehpreis 2024 ihren hart erarbeiteten Traumbody und setzte ihre Muskeln vor den Kameras gekonnt in Szene. "Vor einem Jahr hätte ich das noch nicht so angezogen. Da hätte ich einen Blazer drübergezogen. Ich hatte auch jetzt einen zu dem Outfit, aber den habe ich bewusst weggelassen, weil ich mich einfach so gut fühle", erklärt die 37-Jährige im Gespräch mit "VIP".