Iris Klein & Stefan Braun: Verlobungs-Fake! Das passierte wirklich in New York

Erst vor einigen Monaten gab Iris Klein (57) die Beziehung zu ihrem Freund Stefan Braun (47) bekannt - folgt nun der Schritt vor den Traualtar? Grund zur Annahme lieferte Tochter Daniela Katzenberger (37), die zuletzt in ihrer gleichnamigen VOX-Doku-Soap mit der Rede über einen Heiratsantrag die Gerüchteküche so richtig anheizte: "Meine Mutter ist verlobt. Wirklich! Der hat ihr einen Antrag gemacht, ich glaube in New York vor so einem Hot-Dog-Laden. Das Übliche, also wie gehabt, es wird geheiratet."