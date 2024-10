Daniela Katzenberger wird zur neuen Caro Robens

In ihren Instagram-Stories präsentiert Daniela stolz ihren durchtrainierten Körper. Auffällig sind jedoch die hellen Handabdrücke auf ihren Oberschenkeln – ein kleiner Fauxpas mit dem Selbstbräuner, den sie humorvoll kommentiert: „Bin heute Nacht irgendwie an meine Wettkampf-Farbe gekommen.“ Auch das Hotel hat Spuren ihrer Vorbereitungen davongetragen: „Vermutlich darf ich nie wieder in dieses Hotel zurück.“

Doch von solchen Kleinigkeiten lässt sich die Ehefrau von Sänger Lukas Cordalis nicht beirren. In den vergangenen Monaten hat sie durch strikte Diät- und Trainingspläne ganze elf Kilogramm abgenommen und ihren Körper transformiert. Ihr Trainer Tobias Wendeler zeigte sich stolz: „Ich bin unglaublich stolz auf alles, was du in den letzten 1,5 Jahren erreicht hast. […] du hast geschwitzt, gekämpft und nie aufgegeben.“

Nun nähert sich der Wettkampf, und Daniela ist fest entschlossen, ihr Bestes zu geben. Der eigentliche „Miss Universe“-Wettbewerb findet erst am 17. November statt, was bedeutet, dass noch genug Zeit bleibt – sowohl für die letzten Vorbereitungen als auch für das ein oder andere unvorhergesehene Missgeschick.