Daniela Katzenbergers Mama Iris packt aus: IHM gehört jetzt ihr Herz

Gegenüber "Bild" packt Iris jetzt aus: Sie ist frisch verliebt! Kennengelernt hat sie ihren Neuen auf Mallorca auf dem Parkplatz einer Drogeriemarktkette. Da es geregnet hat, ist Iris ihre Papiertüte gerissen und genau da kam er, ihr Retter in Not und half ihr, ihre Einkäufe ins Auto zu tragen, berichtet sie. Anschließend soll er Iris direkt nach einem Kaffee-Date gefragt haben, ohne zu wissen, wer sie ist, erzählt sie weiter.

Kurze Zeit später wurden Iris und ihr Neuer ein Paar. "Es war wie Liebe auf den ersten Blick", verrät die Ex von Peter Klein. Ihr neuer Freund ist Deutscher, lebt auf Mallorca und ist "fast zwei Meter groß", berichtet Iris. Weiter erzählt die 55-Jährige, dass er sechs Jahre jünger ist als sie und von Beruf Unternehmensberater ist. Er möchte allerdings "nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben", sagt Iris weiter.

Iris strahlt bis über beide Ohren und verrät abschließend: "Er macht mich jetzt schon so viel glücklicher, als Peter das in 20 Jahren gemacht hat". Das ganze Drama hatte also doch noch ein Happy End!

